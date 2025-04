Riskante Wette?

Die Reddit-Aktie hat seit Februar 2025 einen dramatischen Kursrückgang erlitten. Trotz des Preisverfalls bleiben selbst Schnäppchenjäger aus. Das sind die Gründe.

Werte in diesem Artikel

• Reddit-Aktie verliert seit Februar 2025 über 50 Prozent

• Schnäppchenjäger meiden die Aktie

• Konkurrenzdruck und schwierige Marktbedingungen



Wer­bung Wer­bung

Die Reddit-Aktie hat seit ihrem Höchststand im Februar 2025 einen dramatischen Rückgang um mehr als die Hälfte erlebt (Stand: 1. April 2025). Trotz des Preisverfalls bleiben selbst Schnäppchenjäger aus. Die Gründe hierfür sind vielseitig und reichen von stagnierendem Wachstum bis hin zu einem ohnehin schwierigen Marktumfeld für Technologieaktien.

Reddit im Kampf mit der Konkurrenz: Stagnierendes Wachstum?

Das Unternehmen hat es schwer, mit größeren Wettbewerbern wie Meta und Alphabet Schritt zu halten. Diese Firmen dominieren den digitalen Werbemarkt und verzeichnen eine weitaus größere Nutzerbasis. Die Jahresbilanz und die Ergebnisse aus dem vierten Quartal 2024 zeigen, dass Reddit zwar wächst, aber weiterhin Probleme hat, die Umsatzpotenziale im Vergleich zu seinen größeren Konkurrenten auszuschöpfen.

Wer­bung Wer­bung

Zudem hat eine Änderung des Google-Suchalgorithmus dem US-Traffic von Reddit einen Dämpfer versetzt. Dies hatte negative Auswirkungen auf das Wachstumspotenzial, da Reddit weniger Nutzer über die Google-Suche gewinnen konnte.

Reddit-Aktie als riskante Wette?

Das Short-Interest bei Reddit ist, wie Bloomberg berichtet, in den letzten Wochen gestiegen, was darauf hinweisen könnte, dass immer mehr Investoren gegen das Unternehmen wetten. Einige Analysten haben zudem ihre Prognosen für den Aktienkurs nach unten korrigiert. So senkten Guggenheim-Analysten gemäß Bloomberg das Kursziel für Reddit von 210 auf 170 US-Dollar und spiegeln damit die schwierigeren Marktbedingungen für digitale Werbeanbieter wider.

Wer­bung Wer­bung

Bob Lang, Gründer und Chef-Optionsanalyst bei Explosive Options, äußerte sich gemäß Bloomberg ebenso kritisch zur Reddit-Aktie: "Es ist super überbewertet. Ihre Wachstumsrate ist sehr stark, aber sie verdienen immer noch kein Geld." Er betont damit, dass Reddit trotz eines soliden Nutzerwachstums finanziell noch nicht in den grünen Bereich vorgestoßen sei.

Anleger fürchten Marktkorrektur

Die allgemeine Marktlage könnte ebenfalls zur Zurückhaltung beitragen. Der NASDAQ 100 befindet sich aktuell in einem Korrekturmodus und die größten Technologiewerte verlieren an Wert. Francisco Bido, Senior Vice President bei F/M Investments, kommentierte laut Bloomberg: "Diese Erholungsrallys sind kein Zeichen dafür, dass alles großartig ist. Sie zeigen vielmehr, dass viele Menschen nicht wissen, was auf sie zukommt."

In einem schwierigen Marktumfeld wie diesem sehen viele Investoren wenig Anreiz, auf potenziell riskante Assets wie Reddit zu setzen, auch wenn die Aktie durch den Preisrückgang auf den ersten Blick attraktiv erscheint.

Reddit-Aktie: Langfristige Chancen oder weitere Rückschläge?

Trotz der negativen Aussichten gibt es auch Analysten, die Reddit langfristig als Wachstumschance sehen. Michael Morris von Guggenheim erklärte gemäß Bloomberg, dass Reddit sich in den "frühen Phasen der Umsetzung einer robusten, mehrjährigen Wachstumsstrategie für Nutzerzahlen und Monetarisierung " befinde. Er sieht Potenzial für weiteres Wachstum, insbesondere im internationalen Markt und erwartet, dass die Herausforderungen durch die Google-Algorithmusänderung "weitgehend abgeklungen" seien.

Vince Lorusso von Clough Capital Partners LP bleibt ebenfalls optimistisch, ist jedoch vorsichtig, was den Zeitpunkt des Einstiegs betrifft und werde Gelegenheiten zum Verkauf in Betracht ziehen, falls es kurzfristige Volatilität gibt.

Die Reddit-Aktie mag auf den ersten Blick wie ein Schnäppchen erscheinen, doch die grundlegenden Probleme des Unternehmens und die unsichere Marktlage machen sie laut einiger Analysten derzeit zu einer potenziell riskanten Wette. Trotz einiger positiver Stimmen bleibt die Unsicherheit hoch. Wie sich die Reddit-Aktie tatsächlich entwickeln wird, bleibt letztlich abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.