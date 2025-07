Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 182,72 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,14 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 183,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.474.112 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 13,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 23,09 Prozent sinken.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,516 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 199,50 USD an.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 80,47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 89,97 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 23.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.07.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

