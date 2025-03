Übertriebener Sell-off

Nach drei schwachen Handelstagen haben Reddit-Anleger am Dienstag wieder Mut gefasst. Und auch am Mittwoch gehört die Reddit-Aktie wieder zu den beliebtesten Titeln. Dabei ist es insbesondere eine Expertenstimme, die den Kurs treibt.

• Reddit-Aktie verliert seit Jahresbeginn rund 25 Prozent

• Schwache Nutzerzahlen und Tech-Sell-off

• Loop Capital nennt den Kursrutsch "übertrieben"



Wer­bung Wer­bung

Rund ein Viertel an Wert verloren hat die Reddit-Aktie seit dem Start des Jahres 2025. Besonders kräftig abwärts ging es dabei in den letzten Wochen: Auf Monatssicht beträgt das Minus satte 43 Prozent. Zum Abwärtstrend hatten unter anderem schwache Nutzerzahlen für das vierte Quartal beigetragen. Zudem war Reddit im Zusammenhang mit dem Ausverkauf unter Techtiteln besonders deutlich unter die Räder gekommen. Zu deutlich, glauben Analysten.

Analyst hält Sell-off für übertrieben

Loop Capital hat den Kursrutsch bei Reddit als "übertrieben" bezeichnet, wie CNBC aus der Analystennotiz zitiert. Die Aktie des Unternehmens sei "äußerst attraktiv", das Social-Media-Unternehmen habe "im Vergleich zu den Schätzungen der Wall Street in unserem Berichterstattungsuniversum das größte Aufwärtspotenzial".

Wer­bung Wer­bung

Zwar räumte Loop Capital-Geschäftsführer Alan Gould im Rahmen der Mitteilung ein, dass sich Anleger in einem risikoscheuen Marktumfeld bewegen würden, Reddit aber habe "im vergangenen Jahr zu den Aktien mit der besten Performance gehört" - von der jüngsten Kursklatsche abgesehen.

Reddit bleibt Wachstumshoffnung

"RDDT hat unsere und die Schätzungen der Wall Street für 2024 deutlich übertroffen, was erklärt, warum sich die Aktie in weniger als einem Jahr von einem IPO-Kurs von 34 US-Dollar auf einen Höchststand von 230 US-Dollar fast versiebenfacht hat", zitiert CNBC den Experten weiter, der zudem betont, dass "RDDT die Neubewertung, die es aufgrund des Wachstums in den jüngsten Ergebnisberichten und des prognostizierten zukünftigen Wachstums erfahren hat", verdiene.

Wer­bung Wer­bung

Reddit-Aktie hebt ab

Reddit-Anteilseigner nahmen die Mitteilung von Loop Capital zum Anlass, um in großem Stil wieder in die Reddit-Aktie einzukaufen. Nach einem Plus von 14,39 Prozent auf 122,73 US-Dollar am Vortag geht es am Mittwoch an der NYSE zeitweise 6,06 Prozent auf 130,17 US-Dollar nach oben.



Redaktion finanzen.net