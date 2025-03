Einstiegskurse

Die NVIDIA-Aktie hat im Zuge des Sell Off unter den US-Techtiteln heftig Federn lassen müssen. Für Anleger sind das gute Nachrichten, glaubt ein Analyst.

• NVIDIA-Aktie fällt 2025 um 19 Prozent

• Wells Fargo bleibt optimistisch

• Historische Daten zeigen, dass NVIDIA rund um die GTC häufig outperformt



Nach einem fulminanten Börsenjahr 2024 hat die NVIDIA-Aktie 2025 eher den Südkurs eingeschlagen. Rund 19 Prozent tiefer als noch zum Jahreswechsel steht der Anteilsschein des KI-Riesen derzeit. Ein Analyst sieht dies als Einstiegschance.

Wells Fargo rät zum Kauf

Aaron Rakers, Analyst bei der US-Bank Wells Fargo, hält den Kurssturz der NVIDIA-Aktie für eine Kaufgelegenheit. Dabei verweist der Experte insbesondere auf die in der kommenden Woche anstehende jährliche GTC (GPU Technology Conference) des Chipherstellers. In der Regel habe die NVIDIA-Aktie rund um die KI-Konferenz für Entwickler den Philadelphia Semiconductor Index geschlagen, zitiert TipRanks den Experten. In den letzten fünf Jahren erzielte NVIDIA in der Woche der Veranstaltung durchschnittlich ein Plus von 6,4 Prozent, in den zwei Folgewochen sei dann eine Rendite von 4,5 Prozent erreicht worden, blickt der Analyst auf die Kurshistorie zurück.

Das könnte die Veranstaltung mit sich bringen

Rakers zufolge könnte im Rahmen der Konferenz unter anderem NVIDIAs Software- Monetarisierung zum Thema gemacht werden. Auch das im Januar angekündigte DIGITS-Projekt werde seiner Ansicht diskutiert werden, ebenso wie mögliche Updates zum Automobilgeschäft des Technologieriesen.

Vor diesem Hintergrund bleibt Rakers bei seinem "Overweight"-Rating für die NVIDIA-Aktie und bestätigte zudem sein Kursziel von 185 US-Dollar, was dem Anteilsschein noch Aufwärtspotenzial von rund 70 Prozent einräumen würde.

NVIDIA-Aktie zieht an

Einen Teil dieses Potenzials hebt die NVIDIA-Aktie bereits am Mittwoch: Vorbörslich legt der Anteilsschein um 4,45 Prozent auf 113,60 US-Dollar zu, nachdem es bereits am Vortag an der NASDAQ um 1,66 Prozent auf 108,75 US-Dollar nach oben gegangen war.

Von seinem Allzeithoch, das bei über 153 US-Dollar liegt, bleibt NVIDIA damit aber weit entfernt. Geht es nach dem Gros der Analysten, dürfte dies aber nur eine Momentaufnahme sein: Das durchschnittliche Kursziel liegt auf TipRanks bei 177,41 US-Dollar und damit zwar unterhalb dem des NVIDIA-Bullen Rakers, aber deutlich oberhalb der bisherigen Rekordstände.

