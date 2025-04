Importabgaben

Die von den USA angekündigten Importabgaben haben am Donnerstag für einen Kurssturz bei Sportartikelaktien gesorgt.

Die Aktien von adidas brechen via XETRA zeitweise um 9,46 Prozent auf 200,10 Euro ein. Mit PUMA geht es derweil um 12,30 Prozent auf 20,03 Euro nach unten. Auch beim US-Konkurrenten Nike zeichnet sich ein düsteres Bild ab: Der Kurs ist im vorbörslichen New Yorker Handel um 14,12 Prozent auf 55,80 US-Dollar abgesackt. Titel von Under Armour steuern in New York auf ein Minus von 10,45 Prozent bei 5,91 US-Dollar zu und für Lululemon Athletica zeichnet sich vor dem Börsenstart ein Kursrutsch von 14,85 Prozent auf 240,50 US-Dollar ab. Die Unternehmen lassen viele Waren außerhalb der USA produzieren.

Laut der UBS liegt der Zollfokus des Marktes im Sportartikelbereich vor allem auf Vietnam, weil von US-Präsident Donald Trump für das fernöstliche Land eine Import-Abgabe von 46 Prozent angekündigt wurde. Laut Analyst Robert Krankowski von der Schweizer Großbank ist dieser Satz "weitaus schlimmer als die Erwartungen der Investoren". Angesichts der wachsenden Bedeutung Vietnams in der Schuhproduktion erwartet er erheblichen Gegenwind für die Profitabilität in der Schuhbranche.

Bei Adidas erwähnte Krankowski jedoch, dass ein Rückschlag eine attraktive Kaufgelegenheit schaffe für ein Unternehmen mit einer längerfristig guten, fundamentalen Ausgangslage. adidas bleibe besser aufgestellt als seine Konkurrenten.

