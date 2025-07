Warburg Research bescheinigt Buy für BMW-Aktie

Analyse im Fokus

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der BMW-Aktie durch Warburg Research liegen vor.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Autobauer habe trotz des Zoll-Gegenwinds solide Resultate abgeliefert, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Anleger zeigten sich um 11:57 Uhr bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 84,52 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,40 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 462.483 BMW-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 12,9 Prozent zu Buche. Die kommenden Q2 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht.

