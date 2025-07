BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Einbußen

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 84,24 EUR abwärts.

Das Papier von BMW befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 84,24 EUR ab. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,72 EUR nach. Bei 84,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 451.542 BMW-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2025 markierte das Papier bei 90,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 25,26 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,86 EUR.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,42 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,64 EUR fest.

