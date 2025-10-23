BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 80,10 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 80,10 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 79,64 EUR. Bei 79,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 32.726 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 91,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 21,40 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,90 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

