BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 79,94 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 79,94 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,28 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 441.024 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,74 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Abschläge von 21,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,90 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,77 EUR an.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 EUR, nach 4,15 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

