BMW Aktie News: BMW am Nachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 79,72 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 79,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 79,28 EUR. Bei 81,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 693.572 Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 21,02 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 88,77 EUR an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BMW von vor 10 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: BMW stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen