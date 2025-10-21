DAX24.298 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.979 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,63 -0,5%Gold4.121 -5,4%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Blick auf BMW-Kurs

BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Abschlägen

21.10.25 16:08 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 80,68 EUR ab.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 80,68 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 80,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 328.591 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR an. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 12,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 21,96 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,77 EUR je BMW-Aktie an.

Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,15 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

