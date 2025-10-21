DAX24.308 +0,2%Est505.691 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,94 -4,3%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.915 -1,2%Euro1,1610 -0,3%Öl61,56 +1,0%Gold4.207 -3,4%
Gutes Tagesgeschäft

General Motors-Aktie zieht an: Ausblick für 2025 erhöht

21.10.25 13:52 Uhr
NYSE-Wert General Motors-Aktie zieht an: Jahresprognose hochgeschraubt | finanzen.net

Nach einem überraschend gut verlaufenen Tagesgeschäft im dritten Quartal peilt der US-Autobauer General Motors (GM) nun für das laufende Jahr einen höheren bereinigten Gewinn an.

Dieser soll bei 9,75 bis 10,50 US-Dollar je Aktie ausfallen, wie es am Dienstag vom Konzern in Detroit hieß. Bisher standen 8,25 bis 10 Dollar im Plan. Unter dem Strich wird die bereits bekannte Milliarden-Abschreibung auf die Elektroautopläne jedoch den Nettogewinn schmälern. Das konnte die Anleger aber nicht mehr schrecken: Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um mehr als 9 Prozent an.

Im dritten Quartal blieb der Umsatz von GM entgegen den Erwartungen mit minus 0,3 Prozent auf 48,6 Milliarden Dollar (rund 41,7 Mrd Euro) nahezu stabil. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten ging zwar um 18 Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Dollar zurück; GM schnitt damit aber vor allem im wichtigen Heimatmarkt Nordamerika robuster ab als von Analysten erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,80 Dollar, Experten hatten nur mit 2,27 Dollar gerechnet.

Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn brach auf 1,3 Milliarden Dollar ein und damit auf weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes. GM-Chefin Mary Barra hatte bereits in der vergangenen Woche eingeräumt, dass die Bremse von US-Präsident Donald Trump bei der Elektroautoförderung den Konzern mindestens 1,6 Milliarden Dollar kosten werde. GM senkt nämlich die E-Auto-Produktionskapazität wegen voraussichtlich geringerer Nachfrage. Trump hatte eine Steuervergünstigung auslaufen lassen sowie dem bei Elektroautos als Vorreiter geltenden US-Bundesstaat Kalifornien das Recht entzogen, eigene Abgasvorschriften zu erlassen.

/men/tav/nas

DETROIT (dpa-AFX)

General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Linda Parton / Shutterstock.com

mehr Analysen