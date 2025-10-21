General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verteuert sich am Dienstagnachmittag kräftig

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 12,8 Prozent im Plus bei 65,40 USD.

Das Papier von General Motors konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 12,8 Prozent auf 65,40 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 65,64 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 63,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 1.327.653 Stück.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,64 USD an. 0,37 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 36,31 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,630 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,77 Prozent zurück. Hier wurden 47,12 Mrd. USD gegenüber 47,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,46 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen