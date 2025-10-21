General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend auf Höhenflug

Blick auf General Motors-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von General Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 15,7 Prozent auf 67,13 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 15,7 Prozent auf 67,13 USD zu. In der Spitze gewann die General Motors-Aktie bis auf 67,53 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 63,75 USD. Zuletzt wechselten 2.910.859 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 67,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,60 Prozent. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 61,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,630 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 47,12 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

