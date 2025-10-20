DAX24.292 +1,9%Est505.688 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.995 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,82 -0,9%Gold4.350 +2,4%
Notierung im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

20.10.25 16:08 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von BMW zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 81,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
81,32 EUR 1,04 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 81,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 81,12 EUR. Bei 80,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 315.130 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Gewinne von 13,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 22,39 Prozent sinken.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,90 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,77 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.11.2025 gerechnet. Am 04.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

