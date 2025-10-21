BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Vormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 81,26 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 81,26 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 81,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.560 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. 12,87 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,52 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,90 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 EUR je Aktie generiert. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

