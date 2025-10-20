BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag nahezu unbewegt
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BMW. Mit einem Kurs von 80,16 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 80,16 EUR. Bei 80,42 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,82 EUR nach. Bei 80,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 28.744 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,42 Prozent. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 21,46 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,77 EUR für die BMW-Aktie.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,85 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,61 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BMW-Aktie
Analysten-Dämpfer für BMW: Jefferies senkt Bewertung und Kursziel - Aktie etwas leichter
Lufthansa-Chef äußert sich zum Thema E-Fuels - Aktie im Minus
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|08.10.2025
|BMW Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen