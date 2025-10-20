BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag nahezu unbewegt

Blick auf BMW-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BMW. Mit einem Kurs von 80,16 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 80,16 EUR. Bei 80,42 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,82 EUR nach. Bei 80,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 28.744 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,42 Prozent. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 21,46 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,77 EUR für die BMW-Aktie.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,85 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,61 EUR je Aktie belaufen.

