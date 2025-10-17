BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 80,16 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 80,16 EUR zu. Bei 80,36 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 78,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 470.906 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit Abgaben von 21,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,90 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,77 EUR an.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 2,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,15 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,62 EUR je BMW-Aktie.

