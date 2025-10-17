BMW Aktie News: BMW reagiert am Mittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 79,84 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 79,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 80,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 238.068 BMW-Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 12,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,90 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,77 EUR.

BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,62 EUR je BMW-Aktie.

