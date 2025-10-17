DAX23.765 -2,1%Est505.568 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,32 -4,1%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1712 +0,2%Öl60,77 -0,4%Gold4.327 ±0,0%
Kurs der BMW

BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Vormittag Verluste

17.10.25 09:22 Uhr
BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 78,96 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 78,96 EUR ab. Bei 78,76 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 78,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 23.109 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 13,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 20,26 Prozent Luft nach unten.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,90 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,77 EUR.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

