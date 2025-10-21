BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag tiefer

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 80,96 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 80,96 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 80,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 101.310 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 13,29 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 22,23 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,77 EUR für die BMW-Aktie.

Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

