DAX24.128 +1,3%Est505.651 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,13 -0,3%Gold4.256 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Fokus auf Aktienkurs

BMW Aktie News: BMW am Montagmittag verlustreich

20.10.25 12:04 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Montagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 80,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,28 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 80,08 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 79,82 EUR. Bei 80,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 107.428 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,77 EUR je BMW-Aktie an.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Analysten-Dämpfer für BMW: Jefferies senkt Bewertung und Kursziel - Aktie etwas leichter

Lufthansa-Chef äußert sich zum Thema E-Fuels - Aktie im Minus

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025BMW BuyUBS AG
08.10.2025BMW BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen