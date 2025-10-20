BMW Aktie News: BMW am Montagmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 80,08 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 80,08 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 79,82 EUR. Bei 80,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 107.428 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,77 EUR je BMW-Aktie an.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,61 EUR je Aktie.

