Schwankungen bleiben hoch

Die vergangene Handelswoche hat in den Depots der Diginex-Anleger tiefrote Spuren hinterlassen. Doch am Montag könnte sich der Wind bereits wieder drehen.

• Diginex-Aktie erlitt letzte Woche starke Verluste

• Vorbörslich deutliche Erholung

• Anleger müssen weiterhin mit hoher Volatilität rechnen



Wer­bung Wer­bung

Mehr als elf Prozent hat die Diginex-Aktie am Freitag an der NASDAQ an Wert verloren - damit setzte sich der Kursrutsch der vergangenen Handelstage fort und brachte Anleger auf Sicht einer Handelswoche einen Verlust von 42,41 Prozent ein. Diese schwache Performance schmälert auch die bis dato überaus überzeugende Performance der Aktie: In nur drei Monaten ging es um knapp 93 Prozent nach oben.

Kurserholung zum Wochenstart

Doch die neue Handelswoche startet voraussichtlich deutlich freundlicher, als die letzte geendet hatte: Vorbörslich zeigt sich für die Aktie von Plus von 19,39 Prozent auf 17,67 US-Dollar.

Damit bleibt die Diginex-Aktie weiterhin ein Phänomen an den Börsen. Nachrichten von Unternehmensseite gab es in den letzten Handelstagen nicht.

Wer­bung Wer­bung

Zuletzt hatte das Unternehmen mit "diginexGHG" eine neue Plattform vorgestellt, die Unternehmen bei der automatisierten Erfassung und Auswertung ihrer CO2-Emissionen unterstützen soll. CEO Mark Blick verweist auf den steigenden regulatorischen Druck: Unternehmen weltweit sehen sich durch neue Regelwerke wie die CSRD in Europa oder Vorgaben in Kalifornien stärker zur Offenlegung ihrer Klimadaten verpflichtet. Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz, um die Datenerhebung und -aufbereitung zu vereinfachen. Entwickelt wurde sie gemeinsam mit Forward Earth, einem Anbieter von KI-Lösungen im Umweltbereich.

Im Fokus bleiben zudem die Expansionsbemühungen des Unternehmens: Anfang Oktober übernahm Diginex das dänische ESG-Datenhaus Matter DK ApS. Zudem wurde eine Kooperation mit iNEED in Indonesien geschlossen, um mehr als 1.000 ländliche Banken mit ESG-Reportingdiensten zu bedienen.

Anleger sollten mit weiteren Schwankungen rechnen

Angesichts der hohen Volatilität in den vergangenen Tagen und Wochen sollten sich Anleger auf weitere Kursturbulenzen einstellen. Aufschluss über die Geschäftsentwicklung wird die kommende Quartalsbilanz bringen - noch ist diese aber nicht terminiert.

Redaktion finanzen.net