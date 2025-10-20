DAX24.149 +1,3%Est505.656 +0,9%MSCI World4.308 +0,3%Top 10 Crypto15,22 +2,4%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.119 +2,1%Euro1,1656 -0,1%Öl60,86 -0,8%Gold4.318 +1,6%
Analystenstimme

Rivian-Aktie wird abgestraft - Kursverluste für den Tesla-Konkurrenten

20.10.25 14:57 Uhr
Rivian-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug - Analyst kassiert Ziele und Kursziel für den Tesla-Konkurrenten | finanzen.net

Der Elektroautobauer Rivian bekommt von Analystenseite die volle Breitseite: Ein Experte hat nicht nur die Bewertung sondern auch die Erwartungen an den Tesla-Konkurrenten kassiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
10,94 EUR 0,04 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
381,50 EUR 5,20 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rivian-Aktie rutscht vorbörslich nach Analystenkritik ab
• Kursziel auf 10 US-Dollar gesenkt wegen schwächerer US-Nachfrage
• Auslieferungsziel 2026 ebenfalls gekappt

Vijay Rakesh, Analyst bei der japanischen Bank Mizuho, hat wenig positive Neuigkeiten für Rivian-Anleger im Gepäck. Die Rivian-Aktie reagiert darauf mit einem vorbörslichen Kursverlust an der NASDAQ von 2,07 Prozent auf 12,76 US-Dollar.

Kursziel gesenkt

Statt 14 US-Dollar traut der Experte der Rivian-Aktie nun nur noch ein Kursziel von 10 US-Dollar zu - verglichen mit dem aktuellen Kursniveau wäre der Anteilsschein damit deutlich überbewertet. Entsprechend wird nun auch die Aktie mit "Underperform" eingestuft.

Als Grund nannte der Experte schwächere Aussichten für die US-Elektrofahrzeug-Nachfrage nach dem Wegfall des staatlichen Steueranreizes in Höhe von 7.500 US-Dollar. Dies wird seiner Ansicht nach auch deutlichen Einfluss auf die Auslieferungszahlen des Elektroautobauers haben: Eletric-vehicles zufolge rechnet der Experte nun für 2026 nur noch mit 60.000 Auslieferungen, was etwa 8.000 weniger sind als zuvor prognostiziert und deutlich unter dem Konsens von 72.000.

"Wir senken unsere 2026E Rivian-Auslieferungen auf 60 K Fahrzeuge von zuvor 68 K (Konsens: 72 K), was einem Anstieg von etwa 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht - immer noch herausfordernd im Vergleich zum Konsens von +69 %", wird Rakesh in einer Kundenmitteilung zitiert.

Drittes Quartal noch mit Auslieferungsplus

Rivian verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg der Auslieferungen um 25 Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf 13.000 Fahrzeuge. Allerdings könnten die hohen durchschnittlichen Verkaufspreise von über 70.000 US-Dollar das Wachstum bremsen, bis das erschwinglichere R2-Modell in der ersten Hälfte von 2026 auf den Markt kommt.

Durchschnittliches Kursziel bietet noch Luft nach oben

Ganz so dramatisch wie Rakesh schätzen andere Analysten die Lage bei Rivian offenbar nicht ein. Bei TipRanks halten von 22 Analysten sieben an ihrer Kaufempfehlung fest, zehn "Halten"-Ratings stehen fünf "Verkaufen"-Bewertungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13,65 US-Dollar und bietet somit noch etwas Luft nach oben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, David Becker/Getty Images

