Kurs der BMW

BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

23.10.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 80,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,56 EUR 0,82 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 80,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 80,96 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,64 EUR nach. Bei 79,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 284.515 Stück.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 13,91 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 21,81 Prozent Luft nach unten.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,90 EUR je BMW-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 88,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,61 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

