JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

16:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sollte BMW von geringeren Investitions- und Forschungsausgaben sowie günstigeren Vergleichszahlen aus dem Vorjahr profitieren. Der entscheidende Faktor auch für den Konkurrenten Mercedes-Benz bleibe aber die Stabilisierung des Geschäftsmodells in China./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 12:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 12:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com