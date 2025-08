BMW Aktie News: BMW wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 83,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 83,10 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 82,64 EUR. Bei 83,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 181.087 BMW-Aktien.

Am 28.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,39 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 31,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,95 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 89,05 EUR angegeben.

BMW veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

