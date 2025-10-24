BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 80,80 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 80,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 80,94 EUR. Bei 80,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.080 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 13,51 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 28,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,77 EUR.

BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,61 EUR je BMW-Aktie.

