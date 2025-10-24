BMW Aktie News: BMW reagiert am Nachmittag positiv

BMW im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 81,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 81,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 81,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 269.160 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,46 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,77 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,17 Prozent zurück. Hier wurden 33,93 Mrd. EUR gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,61 EUR je Aktie belaufen.

