BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 80,76 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 80,76 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,02 EUR aus. Bei 80,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 116.824 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 13,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,04 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,88 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,77 EUR je BMW-Aktie an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,85 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 33,93 Mrd. EUR, gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,17 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 04.11.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

