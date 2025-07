adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,6 Prozent bei 182,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 7,6 Prozent auf 182,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 179,50 EUR. Bei 185,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.086.500 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,47 Prozent. Bei einem Wert von 175,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,00 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 256,50 EUR an.

Am 29.04.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,15 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Ausblick: adidas verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen