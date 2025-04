Branche im Fokus

Rüstungstitel gehören am Freitag zu den Verlierern am deutschen Börsenparkett. Das sind die Gründe.

• Rüstungsaktien geben deutlich nach

• EU-Chefdiplomatin Katja Kallas fordert weniger Abhängigkeit von US-Rüstungsgütern

• Investitionen und Sondervermögen für Verteidigung



Die Aktie des deutschen Rüstungsriesen Rheinmetall sind nach frühen Gewinnen im XETRA-Handel ins Minus gedreht und verlieren zeitweise 1,40 Prozent auf 1.334,00 Euro. Auch Titel von RENK und HENSOLDT wechselten das Vorzeichen, und geben am letzten Handelstag der Woche 3,93 Prozent auf 43,55 Euro und 2,64 Prozent auf 60,90 Euro ab.

Anleger zurückhaltend bei Rüstungstiteln

Während Marktteilnehmer weiterhin das von der Trump-Administration beschlossene Mega-Zollpaket verdauen müssen, das für massive Turbulenzen am Markt gesorgt und an den Handelsplätzen weltweit für heftige Wertverluste bei Aktien gesorgt hatte, scheint auch die Zuversicht für Rüstungsaktien nachzulassen.

Zunächst gab es die Hoffnung, dass Rheinmetall & Co. sich als Profiteure des drohenden Handelskrieges erweisen könnten. Am Vortag hatte die EU-Chefdiplomatin Katja Kallas dazu aufgerufen, bei der Beschaffung von Rüstungsgütern weniger intensiv auf die USA zu setzen. "Wir kaufen im Moment viel von den Amerikanern, aber wir müssen unser Portfolio diversifizieren, damit wir in der Lage sind, die Munition und die Dinge, die wir hier brauchen, hier zu produzieren." Für ein diversifiziertes Portfolio müsse zusätzlich auch von anderen Verbündeten gekauft werden.

Diese Aussage wirkt am Freitag nur in der Früh weiter nach und sorgte für Hoffnung auf volle Auftragsbücher bei den Vertretern der europäischen Rüstungsbranche. Bereits in den vergangenen Monaten hatten Aktien aus dem Rüstungsbereich massiv von den Aufrüstungsplänen innerhalb der EU profitiert. In Deutschland wurde ein Sondervermögen beschlossen, das Milliarden für den Verteidigungsbereich bereitstellen soll. Doch nach anfänglichen gewinnen sind Rüstungsaktien nun am Freitag im weiteren Verlauf ins Minus gerutscht, die Stimmung scheint also zu drehen.

Kartellamt genehmigt Panzerprojekt von Rheinmetall und Partnern

Dem milliardenschweren deutsch-französischen Kampfpanzerprojekt MGCS steht nach Ansicht des Bundeskartellamts nichts im Weg. Die gemeinsame Entwicklung des hochmodernen Landkampfsystems durch die Firmen KNDS Deutschland (früher KMW), KNDS France (früher Nexter), Rheinmetall Landsysteme und Thales SIX sei freigegeben, teilte die Behörde mit Sitz in Bonn mit.

Gegen das Vorhaben gebe es keine durchgreifenden wettbewerblichen Bedenken. Die beteiligten Unternehmen ergänzten sich und ständen bei der Entwicklung gepanzerter Militärfahrzeuge im starken Wettbewerb zu anderen Herstellern. Das MGCS-Gemeinschaftsunternehmen werde seinen Sitz in Deutschland und als einzigen Kunden die deutsche und französische Regierung haben.

Kampfpanzerprojekt bedeutet Technologiesprung

Das als "Main Ground Combat System" (MGCS) bezeichnete Waffensystem soll künftig Kampfpanzer in einem Datennetzwerk mit Unterstützungswaffen wie Drohnen und anderen unbemannten Systemen verbinden und somit einen militärischen Technologiesprung ermöglichen. Das Kampfpanzerprojekt MGCS ist als Nachfolger der Leopard- und Leclerc-Panzer beider Länder gedacht und soll im Laufe der 2030er Jahre einsatzfähig sein. Das Projekt hat ein geschätztes Volumen von rund 100 Milliarden Euro.

Industrielle Verteilungskämpfe bei dem Projekt hatten zu Verzögerungen und zu Spannungen zwischen Berlin und Paris geführt. Ende Januar unterzeichneten beide Länder einen Industrievertrag, um das Projekt weiter voranzutreiben.

Kooperationspartner konkurrieren weiter

Dennoch machen sich die beteiligten Unternehmen auch weiter untereinander Konkurrenz. So hat Rheinmetall mit dem Kampfpanzer Panther KF51 auch ein eigenes Projekt gestartet und im vergangenen Jahr mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo ein Gemeinschaftsunternehmen zum Bau von Panzern und Spezialfahrzeugen gegründet.





