Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 mittags mit Abgaben

Kursverlauf

Der Handel in London verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE 0,04 Prozent tiefer bei 8.770,68 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,663 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8.774,26 Punkte an der Kurstafel, nach 8.774,26 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8.738,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.801,46 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8.596,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2025, stand der FTSE 100 bei 8.871,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8.262,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,18 Prozent aufwärts. Bei 8.908,82 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.544,83 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Centrica (+ 3,40 Prozent auf 1,63 GBP), Airtel Africa (+ 3,25 Prozent auf 1,84 GBP), BAE Systems (+ 2,32 Prozent auf 19,64 GBP), Auto Trader Group (+ 2,21 Prozent auf 8,13 GBP) und RS Group (+ 1,53 Prozent auf 5,64 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Pearson (-4,95 Prozent auf 11,05 GBP), Ocado Group (-2,41 Prozent auf 2,47 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,29 Prozent auf 3,31 GBP), Associated British Foods (-2,08 Prozent auf 20,25 GBP) und Antofagasta (-2,06 Prozent auf 17,68 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20.061.577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 194,110 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,26 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,64 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net