MÄRKTE EUROPA/DAX leicht im Plus - Günstige Preisdaten aus der EU

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstagmittag wie schon am Morgen insgesamt wenig bewegt. Der DAX hat kleinere Verluste aus dem frühen Handel aber wieder wettgemacht und notiert mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 23.948 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gibt dagegen um 0,2 Prozent nach. Teilnehmer stellen sich übergeordnet auf eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung an den Börsen ein. Im Fokus steht weiter das Thema Zölle. Es sorgt für Zurückhaltung, auch wenn es dazu aktuell nichts Neues gibt.

Wer­bung Wer­bung

Positiv aufgenommen werden neue Inflationsdaten aus der Eurozone . Die Inflationsrate ist im Mai deutlicher als erwartet auf 1,9 Prozent zurückgegangen und unterschreitet damit nun sogar knapp das EZB-Ziel von 2,0 Prozent. Die Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiepreise hat sich mit 2,3 Prozent dem Ziel der Zentralbank weiter angenähert. "Mit einer Zinssenkung auf der EZB-Sitzung am Donnerstag wird fest gerechnet", so eine Händlerin. Aber auch darüber hinaus nehme die Zinssenkungserwartung nun leicht zu. Das drückt etwas auf den Euro, der von seinen Tageshochs zurückkommt.

Von der Entwicklung profitieren vor allem so genannte defensive Branchen, die eher zins- als konjunkturabhängig sind. Der Stoxx-Index der Immobilienwerte gewinnt 0,5 Prozent, der Index der Telekomtitel 0,7 Prozent. Im DAX steigen Vonovia um 2,2 Prozent und Deutsche Telekom um 2,1 Prozent. Auf der anderen Seite verliert der Index der zyklischen Rohstoffaktien 1,5 Prozent. Der Stoxx-Index der europäischen Banken gibt 0,8 Prozent ab.

Gesucht sind europaweit erneut Rüstungsaktien. Im DAX steigen Rheinmetall um 2,5 Prozent, die Aktie wird mit Wirkung zum 23. Juni in den Euro-Stoxx-50 aufgenommen, den wichtigsten Index der Eurozone. Im MDAX legen Renk und Hensoldt je um über 4 Prozent zu, in Mailand verteuern sich Leonardo um 1,5 und in London BAE Systems um 2,05 Prozent. Hier treiben weiter die Aussichten auf stark steigende Ausgaben für Rüstung, jüngst noch einmal verstärkt durch den erfolgreichen Angriff der Ukraine auf die russische Luftflotte.

Wer­bung Wer­bung

Unternehmensnachrichten bleiben Mangelware. Für Mercedes-Benz zeichnet sich der nächste Rückschlag im Geschäft mit Elektroautos ab. Die im April 2024 vorgestellte Stromversion des Geländewagens G-Klasse verkauft sich laut Insidern schlecht. Die Aktie notiert am Mittag 0,7 Prozent leichter.

Im MDAX bleibt bei der am Vortag um über 20 Prozent abgestürzten Gerresheimer-Aktie eine Erholung aus. Der Kurs bewegt sich kaum. Nach der Gewinnwarnung und der massiven Dividendenkürzung hagelt es nun Abstufungen und niedrigere Kursziele durch Analysten

Um 4,6 Prozent nach unten geht es für Delivery Hero trotz relativ entspannter Kommentare von Analysten auf die Nachricht einer EU-Strafe vom Montag. Allerdings sorgt auch für Unsicherheit, dass der Investment-Chef des Großaktionärs Prosus zurückgetreten ist. Bei Hellofresh will der Finanzchef gehen. Das drückt den Kurs um 6 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Im Bankensektor geht es für UBS 3,5 Prozent nach oben nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Jefferies.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.342,33 -0,2% -13,23 +9,4%

Stoxx-50 4.523,40 -0,2% -6,98 +5,1%

DAX 23.947,79 +0,1% 17,12 +20,2%

MDAX 30.784,45 +0,1% 28,36 +20,2%

TecDAX 3.845,19 +0,6% 21,05 +11,9%

SDAX 16.645,36 -0,0% -3,41 +21,4%

CAC 7.711,51 -0,3% -25,69 +4,8%

SMI 12.204,27 +0,0% 6,09 +5,1%

ATX 4.414,18 -0,5% -22,29 +21,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:11 % YTD

EUR/USD 1,1407 -0,3% 1,1441 1,1432 +10,5%

EUR/JPY 163,00 -0,1% 163,22 163,17 +0,2%

EUR/CHF 0,9341 -0,1% 0,9346 0,9341 -0,0%

EUR/GBP 0,8442 -0,1% 0,8446 0,8437 +2,1%

USD/JPY 142,91 +0,2% 142,67 142,74 -9,3%

GBP/USD 1,3512 -0,2% 1,3543 1,3550 +8,2%

USD/CNY 7,1739 -0,2% 7,1909 7,1882 -0,3%

USD/CNH 7,1888 -0,3% 7,2092 7,2093 -1,7%

AUS/USD 0,6459 -0,5% 0,6490 0,6496 +4,9%

Bitcoin/USD 105.318,00 +0,3% 105.011,40 104.077,90 +12,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,63 62,87 -0,4% -0,24 -12,6%

Brent/ICE 64,71 65,12 -0,6% -0,41 -13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3358,21 3381,15 -0,7% -22,94 +28,8%

Silber 30,04 30,44 -1,3% -0,40 +9,0%

Platin 928,79 933,57 -0,5% -4,78 +6,6%

Kupfer 4,77 4,86 -1,8% -0,09 +17,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2025 06:26 ET (10:26 GMT)