Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1.861,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 1.861,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.872,50 EUR. Bei 1.843,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 111.872 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,43 Prozent. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 76,50 Prozent sinken.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,39 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.793,71 EUR.

Am 08.05.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 1,11 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,31 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

JPMorgan mega-bullish für Rheinmetall, RENK und HENSOLDT - Aktien teils mit neuen Rekorden

Siemens Energy-Aktie legt zu: Hoffnungen lassen Rekordhoch in Reichweite bleiben

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten