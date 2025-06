Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 1.797,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 1.797,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.790,50 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.850,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173.348 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 1.944,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 8,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 437,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 310,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,39 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.804,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.05.2025 vor. Das EPS lag bei 1,92 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

