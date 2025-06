Kurs der Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag stärker

02.06.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 1.899,50 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1.899,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.944,00 EUR zu. Bei 1.920,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 145.840 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 2,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 76,97 Prozent wieder erreichen. Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.793,71 EUR je Rheinmetall-Aktie an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 08.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,31 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen. Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,88 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten Rheinmetall-Aktie steigt: So bewertet Deutsche Bank AG die Rheinmetall-Aktie Rheinmetall-Aktie vor Sprung auf 2.000 Euro? UBS-Analyse befeuert Rekordjagd

