Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1.842,00 EUR nach oben.

Das Papier von Rheinmetall legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 1.842,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.872,50 EUR. Bei 1.843,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.859 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 5,25 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,39 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.793,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,31 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 30.07.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

