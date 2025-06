Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 1.809,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 1.809,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.803,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.843,00 EUR. Zuletzt wechselten 25.587 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 7,43 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 437,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Abschläge von 75,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,39 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.793,71 EUR an.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,88 EUR je Aktie belaufen.

