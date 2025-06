Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Montagvormittag Boden gut

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 1.941,50 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 1.941,50 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.943,50 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.920,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 33.499 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.943,50 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 77,47 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,39 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.793,71 EUR angegeben.

Am 08.05.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 1,11 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Rheinmetall die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,88 EUR je Rheinmetall-Aktie.

