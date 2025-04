DAX aktuell

Der Kursrutsch infolge der US-Zollflut vom "Liberation Day" setzt sich am Freitag fort. Gegenmaßnahmen aus China setzen den Markt dann noch weiter unter Druck.

Zum Handelsstart verlor der DAX 0,80 Prozent auf 21.543,47 Punkte. Im weiteren Verlauf - und insbesondere gegen Mittag - geht es noch viel tiefer nach unten, so dass der deutsche Leitindex sogar weit unter die 21.000er-Marke rutscht und zeitweise ein Minus von rund 5,9 Prozent verbucht (Tagestief: 20.437,37 Zähler). Aktuell zeigt sich das deutsche Börsenbarometer weiter tiefrot, kann sich aber wieder etwas von seinem Tagestief entfernen. Die Angst vor einem kräftigen Konjunkturknick infolge des von der US-Regierung losgetretenen Zollkrieges hält den deutschen Aktienmarkt im Griff.

Wer­bung Wer­bung

Am 18. März hatte das Börsenbarometer mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der Leitindex bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Börsengewitter an den US-Märkten

Auch in den USA herrscht nach den globalen, reziproken Zöllen des US-Präsidenten sogar gegen unbewohnte Inseln ein heftiges Börsengewitter. Der zuletzt etwas erholte Dow Jones Industrial stürzte am Donnerstag wieder auf das tiefste Niveau seit September 2024 ab. Er liegt in diesem Jahr fast 5 Prozent im Minus, während der DAX noch 9 Prozent im Plus liegt. Die technologielastigen NASDAQ-Indizes NASDAQ 100 und NASDAQ Composite liegen sogar zweistellig im Minus (Stand zum Handelsende am Donnerstag).

Und auch am Freitag zeichnen sich an den US-Börsen vorbörslich erneut kräftige Verluste ab.

Wer­bung Wer­bung

Wachstumsangst geht um

Lori Calvasina, die US-Chefstrategin der kanadischen Investmentbank RBC, spürt regelrechte Wachstumsangst an der Wall Street - so wie 2010, 2011, 2015-2016 und 2018. Ihr Kursziel bis Jahresende kappte sie für den marktbreiten S&P 500 bereits zum zweiten Mal - nun von 6.200 auf 5.550 Punkte. Aktuell liegt er bei rund 5.400 Punkten und würde es damit auf Jahressicht nicht einmal zurück ins Plus schaffen. Das bisherige Negativszenario ist nun Basis ihrer Annahmen, so Calvasina.

China kündigt Gegenmaßnahmen an

China hat am Freitag Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent angekündigt. Das ist mehr, als die meisten Marktbeobachter erwartet hatten. Die Zölle sollen am 10. April in Kraft treten, wie die Zollkommission des chinesischen Staatsrats mitteilte. Zudem hat Peking elf amerikanische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt und mit sofortiger Wirkung Ausfuhrkontrollen für mehrere Seltene Erden in die USA verhängt. Ebenso plant China, wegen der US-Zölle eine Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) einzureichen. Diese seien "Schikanen", die nicht "nicht im Einklang mit den internationalen Handelsregeln stehen und Chinas legitime Rechte sowie Interessen ernsthaft untergraben", heißt es in einer Stellungnahme.

Wer­bung Wer­bung

Offen ist unverändert die Reaktion der EU auf die US-Zölle. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die US-Zölle in einer ersten Reaktion bedauert und die negativen Folgen für die Weltwirtschaft herausgestellt. "Sie scheint die Tür für Verhandlungen aber offenhalten zu wollen", so die Commerzbank.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX