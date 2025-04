Schwacher Gesamtmarkt

Die Aktien von deutschen Autobauern sind am Donnerstag in den allgemeinen Zollstrudel geraten.

Während US-Präsident Donald Trump am Vorabend die Märkte mit seinem Zollpaket erschreckte, sind die zuvor schon von ihm angekündigten Abgaben auf importierte Autos jetzt in Kraft getreten. Die Kurse von Volkswagen (-1,40 Prozent auf 92,84 Euro), BMW (-2,03 Prozent auf 72,24 Euro), Mercedes-Benz (-1,96 Prozent auf 52,91 Euro) geben auf XETRA deutlich nach. Auch Porsche (-1,32 Prozent auf 45,76 Euro) liegen in rotem Terrain.

"Donald Trump holt den Zollhammer raus", schrieben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg am Morgen nach der Vorstellung seines Abgabenpakets. Auf viele importierte Autos hatte er bereits Strafabgaben in Höhe von 25 Prozent auf den Weg gebracht, die an diesem Donnerstag in Kraft treten.

Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research erwähnte vor diesem Hintergrund, dass die neuen US-Zölle zwar nicht noch zu den in der vergangenen Woche bereits angekündigten Zöllen auf Pkw-Importe hinzukommen. Er zeigt sich aber besorgt wegen einer erheblichen Kostenbelastung für die Branche und sieht weitere Risiken für Automobilaktien, zumal sie in Europa zuletzt noch recht verhalten reagiert hätten.

