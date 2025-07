Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) springt am Mittwochvormittag hoch

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 53,78 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,5 Prozent auf 53,78 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,89 EUR an. Mit einem Wert von 52,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 649.076 Aktien.

Am 24.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,81 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 17,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 17,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,45 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 33,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,38 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 6,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

