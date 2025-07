Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 51,17 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 51,17 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,13 EUR ab. Bei 51,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.621 Stück gehandelt.

Am 23.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 64,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 21,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 10,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,90 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,45 EUR.

Am 30.04.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 2,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,41 EUR je Aktie belaufen.

