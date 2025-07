Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 55,09 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 55,09 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.541.867 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,19 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 17,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,90 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 63,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,22 Mrd. EUR.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 6,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

