Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 55,20 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 55,20 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,36 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 843.879 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 27.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 13,02 Prozent niedriger. Bei 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 21,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,90 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,45 EUR an.

Am 30.04.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,86 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 33,22 Mrd. EUR, gegenüber 35,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,38 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 29.07.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

