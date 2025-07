Fitch senkt Finland-Rating wegen steigender Verschuldung auf AA

Von Katherine Hamilton

Die Ratingagentur Fitch hat am Freitag das langfristige Emittentenausfallrating von Finnland von AA+ auf AA gesenkt und dies mit der steigenden Staatsverschuldung und der mangelnden Haushaltskonsolidierung begründet.

Die Schuldenquote des skandinavischen Landes wird in diesem Jahr voraussichtlich 86,3 Prozent des BIP erreichen, 4 Prozentpunkte mehr als 2024 und weit über dem Medianwert von 49,4 Prozent für Länder mit AA-Rating, so Fitch. Finnlands Konsolidierungspakete, die darauf abzielten, den Schuldenpfad bis 2027 zu stabilisieren, seien angesichts der hohen Staatsausgaben unzureichend, erklärte Fitch.

Fitch erwartet, dass das finnische Staatsdefizit über dem mit AA bewerteten Medianwert bleiben und sich in diesem Jahr nur leicht verringern wird. Fitch geht nicht davon aus, dass Finnland vor den Wahlen 2027 umfangreiche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergreifen wird.

Das Wachstum Finnlands gehörte zu den schwächsten in der Europäischen Union, das BIP ist seit 2019 in etwa stagniert, während das Wachstum im Kontinentaldurchschnitt in diesem Zeitraum um 5 Prozent zugelegt hat, so Fitch.

