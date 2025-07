Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 53,33 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 53,33 EUR zu. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 54,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.601.731 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 64,81 EUR erreichte der Titel am 24.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 17,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,60 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,90 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,45 EUR.

Am 30.04.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 33,22 Mrd. EUR, gegenüber 35,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,38 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 6,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

