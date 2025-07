Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 51,08 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 51,08 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 50,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 134.680 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,87 EUR) erklomm das Papier am 23.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 27,00 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,73 Prozent.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,45 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Das EPS lag bei 1,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 33,22 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 35,87 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 6,41 EUR je Aktie aus.

