Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Mittwochmittag stark

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 53,97 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,8 Prozent auf 53,97 EUR. Bei 54,21 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.887.395 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 64,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,60 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,51 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,90 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,45 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 2,86 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 33,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,38 Prozent verringert.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,41 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

